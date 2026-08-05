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Gutierrez saluta il Napoli: affare da 30 milioni, va al Leverkusen

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Addio al Fantacalcio e alla Serie A per Miguel Gutierrez: lo spagnolo è ufficialmente un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Dopo un solo anno in azzurro, l’esterno approda in Bundesliga per rimpiazzare l’addio di Grimaldo. Al Napoli, una maxi plusvalenza e l’incasso di circa 30 milioni di euro. 

Chi immaginava un ruolo da titolare per Gutierrez dovrà ricredersi. Spinazzola resta favorito per una maglia da titolare, sebbene la staffetta con Mathias Olivera sarà una abitudine anche con la gestione Allegri. Per gli estimatori dello spagnolo, invece, il suo nome resterà ancora in Euroleghe, dove sarà uno dei nuovi volti del Bayer Leverkusen. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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