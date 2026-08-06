Trovato morto nella notte in una fossa biologica: tragedia a Barga

BARGA – Tragico ritrovamento nella notte in Lucchesia, dove i soccorritori hanno recuperato il corpo ormai privo di vita di un 65enne all’interno di una fossa biologica. Il drammatico episodio si è consumato in località Pian di Gragno, nel comune di Barga.

A far scattare la mobilitazione dei soccorsi è stata una chiamata d’emergenza giunta intorno all’una. Sul posto sono confluite d’urgenza le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia locale. Per consentire l’intervento dei sanitari si è reso necessario il delicato e complesso lavoro dei pompieri, impegnati nel recupero dell’uomo dalle profondità della cisterna. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il medico di servizio ha potuto unicamente dichiararne la morte.

Resta da chiarire cosa sia esattamene accaduto nei momenti precedenti alla tragedia. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti e i rilievi nell’area del ritrovamento per ricostruire i contorni della vicenda e stabilire se si sia trattato di un fatale incidente, di un malore improvviso o di altro.