Taddeucci fa il bis nella Senna: suo anche l’oro nella 5 chilometri di fondo

PARIGI – Le acque della Senna continuano a parlare toscano e a tingersi d’oro. A ventiquattr’ore dal trionfo nella 10 chilometri, Ginevra Taddeucci ha bissato il successo conquistando la medaglia d’oro anche nella 5 chilometri di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi 2026. A completare la splendida giornata dei colori azzurri ci ha pensato Barbara Pozzobon, capace di mettersi al collo un ottimo bronzo.

Un’impresa leggendaria che incorona la ventinovenne fiorentina come prima italiana di sempre a vincere sia la 5 che la 10 chilometri nella stessa edizione di una manifestazione internazionale.

Entusiasta il commento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Bravissima! Un’altra impresa straordinaria dell’azzurra toscana, vittoriosa anche nella 5 chilometri dopo il trionfo di ieri nella 10 chilometri. Con la conquista del secondo oro agli europei, prima italiana di sempre a vincere 5 km e 10 km nella stessa edizione di una manifestazione internazionale, Ginevra si conferma protagonista assoluta del nuoto di fondo. Una gara gestita con intelligenza e carattere, aspettando il momento giusto per l’attacco decisivo nelle acque della Senna”.