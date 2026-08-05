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Confimpreseitalia compie trent’anni: a Fiuggi tre giorni sul futuro dell’economia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Confederazione Confimpreseitalia terrà dal 25 al 27 settembre 2026 un convegno nazionale presso il Teatro Comunale di Fiuggi per tracciare il bilancio dei trent’anni di attività avviati nel 1996 all’interno della medesima sede associativa. L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni regionali e del settore economico per analizzare lo scenario del sistema produttivo e definire le priorità di crescita delle piccole e medie imprese.  

Il programma dei lavori si articolerà lungo quattro direttrici strategiche: l’analisi delle dinamiche del lavoro incentrata su rappresentanza, contrattazione collettiva e bilateralità; il comparto sociale con focus su sanità, welfare integrato, approccio One Health e Terzo Settore; l’ambito dell’economia etica focalizzato su accesso al credito, sostenibilità e integrazione dell’intelligenza artificiale; infine le prospettive di internazionalizzazione discusse insieme a delegazioni estere e rappresentanze diplomatiche.  

Nel corso dell’evento sono previste tavole rotonde, sessioni di lavoro B2B, l’emissione del francobollo celebrativo del trentennale e l’assegnazione del Premio Orizzonti Condivisi, intitolato alla memoria del Presidente Onorario Emmanuele F. M. Emanuele e destinato a figure del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale. A conclusione della tre giorni verrà redatto e presentato il Manifesto di Fiuggi, un documento di indirizzo volto a formulare proposte concrete sulla competitività aziendale, l’innovazione tecnologica e le forme di cooperazione tra settore pubblico e privato. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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