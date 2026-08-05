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Disney scommette sui creator di TikTok per Disney+

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Disney non ha rinunciato al sogno di dominare il formato dei video brevi. Nel suo ultimo tentativo di fare breccia nel mondo dei video creati dagli utenti, la Casa del Topolino ha annunciato una partnership con TikTok per portare una selezione di contenuti realizzati dai fan direttamente all’interno dell’app Disney Plus. 

I video andranno ad alimentare Verts, il feed verticale lanciato sulla piattaforma di streaming all’inizio dell’anno. L’accordo fornirà ai creator l’accesso ufficiale agli asset di centinaia di film e serie TV appartenenti ai franchise più forti del gruppo, tra cui Pixar, Marvel e Star Wars. Il programma partirà in fase pilota negli Stati Uniti nei prossimi mesi, con l’obiettivo di espandersi successivamente a livello globale. 

Per i videomaker che decideranno di aderire al programma, i contenuti saranno distribuiti contemporaneamente su TikTok e su Disney+. Oltre alla doppia esposizione, la collaborazione tra i due colossi promette incentivi concreti per i talenti della rete: maggiore visibilità, accessi esclusivi agli eventi del brand e persino percorsi di sviluppo di carriera. 

La mossa segna una virata interessante nella strategia digitale del gruppo. Disney aveva infatti pianificato un’operazione simile con OpenAI, che avrebbe dovuto permettere al modello di generazione video Sora di addestrarsi sul catalogo protetto da copyright per poi pubblicare i contenuti generati dall’IA su Disney Plus. Con quel progetto ormai tramontato, la nuova intesa con TikTok non cita esplicitamente il divieto di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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