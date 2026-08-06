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Muore sul sentiero davanti ai nipoti: dramma a due passi dal rifugio Nello Conti

È deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio tra la Finestra della Via Vandelli e la struttura ricettiva

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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L'intervento del Soccorso Alpino (foto Sast)
1 ' di lettura

MASSA – Tragedia nel pomeriggio di ieri (5 agosto) sulle Alpi Apuane, nel territorio comunale di Massa. Un uomo di 80 anni è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio nei pressi del rifugio Nello Conti, in località Ai Campaniletti, lungo il tragitto tra la Finestra della Via Vandelli e la struttura ricettiva.

L’allarme è scattato intorno alle 16,15, quando il tecnico della centrale operativa ha attivato d’urgenza la Stazione del Soccorso Alpino di Massa. Un’ulteriore squadra di tecnici si è posizionata alla base dell’elisoccorso di Cinquale per un eventuale imbarco a bordo di Pegaso 3, inviato subito sul posto. Nel frattempo, il personale del rifugio ha avviato tempestivamente le manovre di rianimazione precoce con l’impiego del defibrillatore presente nella struttura.

L’intervento del personale sanitario sbarcato dall’elisoccorso e i disperati tentativi di rianimazione, protrattisi per oltre quaranta minuti, si sono purtroppo rivelati vani e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. L’uomo si trovava in escursione insieme a due nipoti.

I due familiari, provati dall’accaduto, sono stati assistiti dal personale sanitario e accompagnati dai tecnici del Soccorso Alpino a bordo di Pegaso 3 fino alla base di Cinquale, dove ad attenderli c’erano gli altri parenti. Sul posto sono proseguite le operazioni dei tecnici per il recupero della salma e la sua successiva composizione a valle.

© Riproduzione riservata

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