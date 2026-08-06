Muore per le percosse dopo una lite in cella nel carcere di Prato

PRATO – Nuovo e drammatico episodio di sangue all’interno del carcere La Dogaia di Prato, dove nella tarda serata di ieri (5 agosto) un detenuto di 32 anni di nazionalità nigeriana è stato ucciso al culmine di una violenta lite scoppiata in cella.

I fatti si sono consumati intorno alle 23,15 nella camera di sicurezza numero 171, situata al settimo reparto dell’istituto penitenziario, area destinata ai reclusi per reati sessuali. La vittima condivideva lo spazio con altri tre detenuti in condizioni di forte sovraffollamento, situazione che vede attualmente oltre 640 ristretti all’interno della struttura pratese e fino a quattro presenze per singola cella.

Stando ai primi accertamenti medico-legali, la morte del trentaduenne è stata causata da un grave trauma cranico provocato verosimilmente da un corpo contundente. Sul corpo del giovane sono state riscontrate anche un’ecchimosi al labbro superiore, una ferita lacero-contusa sulla fronte e una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. La tragedia è stata preceduta da un’accesa colluttazione tra i reclusi.

La procura di Prato ha assunto la direzione delle indagini aprendo un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto della polizia penitenziaria, della Squadra Mobile di Prato e della polizia scientifica, sono tuttora in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’aggressione, identificare le singole responsabilità ed evidenziare i motivi che hanno scatenato la violenta condotta omicida.