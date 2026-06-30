Mondiali di calcio, la Toscana schiera Brunello e Chianti nella Nazionale vini di Coldiretti

L’Italia del vino vola oltreoceano per i Mondiali di Calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Mentre la nazionale di calcio maschile non partecipa al torneo, a difendere i colori azzurri ci pensa una selezione speciale, composta non da atleti ma dalle più celebri denominazioni enologiche del Paese. Il progetto, battezzato Nazionale vini italiana, è promosso da Coldiretti con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la percezione delle etichette tricolori sui mercati internazionali.

La Toscana gioca un ruolo da protagonista in questo undici titolare, occupando posizioni chiave in campo. Il Brunello di Montalcino viene schierato nel pacchetto difensivo, affiancato dal Sagrantino, mentre al Chianti Classico sono affidate le geometrie del centrocampo, con il compito di dettare i tempi della manovra. La formazione, presentata al Summer Fancy Food di New York, include anche altri nomi iconici: il Barolo tra i pali, il Prosecco come numero dieci e l’Amarone come riferimento offensivo.

L’iniziativa non ha solo uno scopo promozionale. Coldiretti punta a ribadire il valore culturale del vino, contrastando le campagne che spesso, a livello internazionale, mettono sotto accusa il consumo moderato di bevande alcoliche. Il messaggio veicolato è che il vino non sia un semplice bene agricolo, ma un elemento cardine della Dieta Mediterranea e dello stile di vita italiano, capace di raccontare storie di famiglie, territori e biodiversità.

La scelta degli Stati Uniti come scenario per questo lancio non è casuale. Il mercato americano rappresenta oggi la sfida più competitiva per il comparto vinicolo, dove non è sufficiente contare su una storia plurisecolare, ma occorre saper comunicare identità ed emozione. La ricchezza del patrimonio vitivinicolo nazionale, che vanta oltre 500 varietà di vitigni autoctoni, viene utilizzata come punto di forza per promuovere una cultura del consumo basata sulla qualità e sulla responsabilità, valorizzando il legame profondo tra prodotto, territorio e convivialità.