Turismo, a settembre parte il nuovo volo charter diretto tra Vilnius e l’aeroporto di Grosseto

GROSSETO – L’aeroporto di Grosseto amplia i propri orizzonti internazionali aprendo una nuova rotta verso le Repubbliche Baltiche. A partire dalle stagioni 2026 e 2027, un volo charter diretto collegherà la Maremma a Vilnius, capitale della Lituania. Il progetto è stato presentato ieri presso l’Ambasciata d’Italia nella città lituana, nel corso dell’evento A Journey through the Maremma.

I collegamenti aerei avranno una cadenza settimanale e si concentreranno nei mesi di settembre e ottobre. La scelta del periodo risponde alla volontà di destagionalizzare i flussi, puntando su un turismo di tipo esperienziale e lontano dai picchi di affollamento estivo. L’operazione poggia su un accordo programmatico biennale siglato dalla società di gestione dello scalo grossetano, la SEAM SpA. La promozione commerciale è stata invece affidata all’operatore Tez Tour, che curerà la composizione di pacchetti viaggio completi di assistenza e guide in lingua lituana. L’agenzia ha registrato per il segmento italiano del 2026 una crescita del 75 per cento rispetto al 2024.

A guidare la missione istituzionale all’estero è stata Toscana Promozione Turistica (TPT). La delegazione comprendeva rappresentanti della Provincia di Grosseto, di SEAM e delle amministrazioni comunali di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Magliano in Toscana. Ad ascoltare i saluti dell’ambasciatore d’Italia in Lituania, Emanuele de Maigret, e le relazioni tecniche del direttore di TPT Francesco Tapinassi e del presidente di SEAM Renzo Alessandri, era presente una platea composta da circa 25 operatori del settore e 12 esponenti della stampa.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia direttiva regionale che guarda con attenzione ai mercati dell’Europa dell’Est, come la Polonia, la Repubblica Ceca e l’area baltica, territori che mostrano una crescente capacità di spesa. A inquadrare l’operazione è l’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras: “L’apertura del collegamento diretto tra Vilnius e Grosseto rappresenta un risultato importante per la strategia di internazionalizzazione del turismo toscano e, in particolare, per la valorizzazione della Maremma. Stiamo investendo con determinazione nell’apertura di nuovi mercati”. L’esponente della giunta ha poi evidenziato come la nuova rotta sia “uno strumento concreto per generare nuovi flussi turistici qualificati, sostenere la destagionalizzazione e rafforzare la competitività della nostra offerta”.

L’evento di presentazione si è chiuso con un momento dedicato all’enogastronomia locale, pensato per far conoscere ai referenti baltici i prodotti tipici della costa toscana del sud. Per l’occasione, la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ha fornito a titolo gratuito i vini serviti durante il rinfresco.