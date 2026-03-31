Disastro Azzurro: l’Italia cade ai rigori in Bosnia e salta il terzo Mondiale consecutivo

Il sipario cala nel modo più drammatico, sancendo un verdetto storico in senso negativo per il calcio azzurro: l’Italia non parteciperà ai campionati Mondiali per la terza volta consecutiva. La rassegna iridata del 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà ai nastri di partenza la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. L’epilogo si è consumato al termine della decisiva sfida dei playoff contro la Bosnia, persa alla lotteria dei calci di rigore dopo un match di profonda sofferenza, conclusosi sull’1-1 al termine dei tempi supplementari.

La gara si era aperta sotto i migliori auspici per la compagine azzurra, capace di reggere l’urto iniziale del pubblico di casa e di passare in vantaggio al 15′: un errore in impostazione dei bosniaci ha favorito l’intercetto di Barella, lucido nel servire l’attaccante della Fiorentina Moise Kean, che con una precisa conclusione di prima intenzione dal limite ha firmato l’1-0. L’inerzia della partita, tuttavia, è mutata in modo irrimediabile al 41′. Una letale ripartenza locale ha costretto Alessandro Bastoni al fallo da ultimo uomo su Memic lanciato a rete: espulsione diretta e Italia condannata a disputare oltre metà gara in inferiorità numerica, evento che ha costretto la panchina all’inserimento di Gatti per Retegui.

Nella ripresa, il copione tattico si è trasformato in un prevedibile assedio bosniaco. L’Italia, pur avendo sprecato con lo stesso Kean una clamorosa chance in contropiede per il raddoppio al 60′, si è affidata quasi esclusivamente agli interventi prodigiosi di un monumentale Gianluigi Donnarumma, decisivo a più riprese sulle conclusioni di Tahirovic e Demirovic. La tenace resistenza azzurra si è però infranta nelle battute finali. Dopo due chance non concretizzate da Esposito e Dimarco, la Bosnia ha trovato il pareggio: su un cross in area, la respinta di Donnarumma è divenuta preda del subentrato Tabakovic, lesto a ribadire in rete da pochi passi.

I tempi supplementari si sono trascinati sul filo della stanchezza. Gli Azzurri hanno recriminato per un mancato cartellino rosso a Muharemovic (sanzionato solo con il giallo per un fallo su Palestra nonostante il controllo del VAR) e hanno sfiorato a più riprese il nuovo vantaggio con le iniziative di Esposito, arginate dall’estremo difensore Vasilj. Persistendo l’equilibrio, il verdetto è stato affidato ai calci di rigore. Dal dischetto la Bosnia si è rivelata infallibile, andando a segno con Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic e Bajraktarevic. Per la Nazionale italiana sono risultati fatali gli errori di Esposito (tiro alto) e Cristante (conclusione sulla traversa), rendendo vana l’unica trasformazione di Tonali.

Mentre il pubblico locale festeggia una vittoria storica, a cui si aggiungono in campo europeo le qualificazioni di Turchia e Svezia — vittoriose nelle rispettive finali contro Kosovo e Polonia —, per l’Italia si materializza uno psicodramma sportivo senza precedenti. La Nazionale si ritrova nuovamente a fare i conti con un’esclusione dalla massima competizione globale, chiudendo nel modo più doloroso un percorso che ha evidenziato l’incapacità cronica di superare gli ostacoli decisivi negli appuntamenti da dentro o fuori.

Il tabellino

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Kolasinac (46′ Alajbegovic), Muharemovic, Katic, Dedic; Memic (71′ Burnic), Sunjic (46′ Tahirovic), Basic (71′ Tabakovic), Bajraktarevic; Demirovic (116′ Hadziahmetovic), Dzeko. All. Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (46′ Palestra), Barella (85′ Frattesi), Locatelli (71′ Cristante), Tonali, Dimarco (91′ Spinazzola); Retegui (44′ Gatti); Kean (71′ Esposito). All. Gattuso.

RETI: 15′ Kean (I), 79′ Tabakovic (B).

NOTE: Ammoniti: Tahirovic (B), Donnarumma (I), Muharemovic (B), Katic (B), Frattesi (I). Espusioni: Bastoni (I).