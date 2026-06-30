Lucca colpita dura dal maltempo fra blackout e alberi caduti

LUCCA – Una notte di paura e disagi a Lucca e nella Piana a causa di un violento e improvviso nubifragio che si è abbattuto sul territorio, nel quadro dell’ondata di forte maltempo che ha colpito la Toscana. Il bilancio è pesante: decine di alberi abbattuti dalle raffiche di vento, diffusi allagamenti e blackout elettrici che hanno lasciato diverse zone al buio. I vigili del fuoco e il personale della protezione civile hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per rispondere alle numerose chiamate di emergenza e per rimettere in sicurezza le aree più colpite.

L’episodio più critico si è registrato nella zona delle Tagliate, dove un grosso albero è crollato investendo in pieno un’auto in transito. Il conducente del mezzo, miracolosamente, non ha riportato ferite di grave entità, ma è stato comunque soccorso e trasportato all’ospedale San Luca per gli accertamenti del caso. Grandi danni anche a San Concordio, dove la piazza coperta è stata gravemente danneggiata dalla furia del vento: le lamiere della tettoia sono state letteralmente strappate via e scagliate a distanza, rischiando di colpire i passanti e le strutture vicine. In quella zona l’intervento dei vigili del fuoco è proseguito a lungo per rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza l’intera area.

Nel centro storico la pioggia battente ha allagato gli spalti delle antiche Mura, che hanno svolto la loro storica funzione di cassa di espansione per frenare l’avanzata dell’acqua. Anche il piazzale del Balilla, dove sono in corso i cantieri per l’allestimento dei concerti estivi, si è quasi completamente riempito d’acqua. Un altro grosso albero è caduto direttamente sulle Mura urbane, nei pressi di Porta San Donato, bloccando parzialmente il transito. Gli operai della reperibilità del Comune di Lucca sono dovuti intervenire d’urgenza anche per risolvere un temporaneo allagamento che aveva sommerso via Barsanti e Matteucci.

A fare il punto della situazione, dopo una notte passata in strada per i sopralluoghi, è il vicesindaco con delega alla protezione civile Fabio Barsanti: “Al momento la situazione è sotto controllo e le temporanee criticità sono rientrate. Diverse zone sono rimaste al buio e alcuni alberi e rami caduti intorno alla città hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco”. Barsanti ha comunque confermato che i corsi d’acqua del territorio hanno tenuto e sono rimasti sotto costante controllo.

Gli effetti della perturbazione si sono fatti sentire pesantemente anche sulla costa: a Viareggio, la violenza del vento avrebbe infatti provocato l’affondamento di una imbarcazione che si trovava regolarmente ormeggiata lungo il canale Burlamacca.