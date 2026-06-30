Ruba uno zaino a due turisti stranieri e viene arrestato, liberato tenta un altro furto: in carcere

MASSA – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa, lo scorso mercoledì, hanno tratto in arresto un 25enne straniero per furto aggravato, poiché aveva rubato uno zaino a due turisti.

I militari, prontamente intervenuti in piazza Bad Kissingen, a seguito di richiesta al numero di emergenza 112, fermavano il soggetto a poche centinaia di metri dal luogo dove aveva commesso il fatto in possesso dello zaino rubato, che conteneva gli effetti personali e i telefoni cellulari delle vittime. Gli operanti procedevano all’arresto del reo e, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Massa, alla traduzione nella camera di sicurezza della compagnia di Carrara in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata del 25 giugno, al termine dell’udienza al tribunale di Massa, nel corso della quale l’indagato ha potuto fornire le proprie giustificazioni a discolpa, è stato convalidato l’arresto e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, i militari dell’Arma, nella nottata di domenica, sempre a seguito di richiesta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in via Croce, nei pressi del palazzo di Giustizia, dove il soggetto era stato sorpreso a rubare su tre auto in sosta, di cui una all’interno di un condominio. Il responsabile veniva subito rintracciato dai carabinieri con in possesso della refurtiva ed è stato tratto in arresto; successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Massa, è stato custodito nelle camere di sicurezza della compagnia di Carrara.

Nel primo pomeriggio di ieri, al termine dell’udienza di convalida, nel corso della quale l’indagato ha potuto fornire le proprie giustificazioni a discolpa, l’autorità giudiziaria di Massa ha convalidato l’arresto e, condividendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere.