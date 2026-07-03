Trent’anni da incorniciare, il premio Fair Play Menarini incanta Firenze Video News 3 Luglio 2026 11:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tyra Caterina Grant, è nata una stella nel tennis italiano Video News Musica: presentata ‘Estate in Consiglio’, dal 6 al 29 luglio al Parco della Pace a Roma Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘sistema protegga industrie, università e ricerca Made in Italy’ Video News Pierre Coffin: “I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti” Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘sistema protegga industrie, università e ricerca Made in Italy’ Video News Farmaci: Murelli (Lega), ‘garantire accesso a innovativi con Testo unico’ Video News Sanità: Chinni (Ucb), ‘scenario regolatorio cambi per favorire competitività’ Video News Farmaci: Eichberg (Mimit), ‘quadro regolatorio chiaro che consenta investimenti in Italia’ Video News Su Marghera brilla un Punto Luce a contrasto della povertà educativa Video News AdnTalks | Intervista ad Alessandro Onorato Video News Caldo Capitale, le fontane di Roma trasformate in docce Video News Sanità: XIV Rapporto Crea, migliorano performance ma resta divario tra Nord e Centro-Sud Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.4 ° C 32.3 ° 30.4 ° 38 % 4.9kmh 6 % Ven 32 ° Sab 34 ° Dom 36 ° Lun 36 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Cronaca Ok il monitoraggio Arpat sulla qualità dell’aria dopo l’incendio a Vicopisano Economia Comuni ricicloni in aumento nella Toscana Centro: Serravalle e Monsummano le realtà più virtuose Primo Piano Omicidio – suicidio in ospedale: accoltella la ex moglie e si butta dalla finestra Lavoro Autoimpiego, ecco incentivi Piano integrato Sport nazionale Trent’anni da incorniciare, il premio Fair Play Menarini incanta Firenze SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tyra Caterina Grant, è nata una stella nel tennis italiano Video News Musica: presentata ‘Estate in Consiglio’, dal 6 al 29 luglio al Parco della Pace a Roma Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘sistema protegga industrie, università e ricerca Made in Italy’ Video news Video News Tyra Caterina Grant, è nata una stella nel tennis italiano Video News Musica: presentata ‘Estate in Consiglio’, dal 6 al 29 luglio al Parco della Pace a Roma Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘sistema protegga industrie, università e ricerca Made in Italy’