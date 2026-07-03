Sanità: XIV Rapporto Crea, migliorano performance ma resta divario tra Nord e Centro-Sud Video News 3 Luglio 2026 08:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Usa, festa per l’Indipendenza: a Villa Taverna si canta e si balla per il 4 luglio Video News L’Europa nella Pax Silica: alleata degli Usa o sovrana digitale? Video News Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle imprese Video News Salute: Lorenzin (Health & Science), ‘una legge che protegga i minori da web, ai e social’ Video News Salute: Tonon (Unibo), ‘con dispositivi tecnologici alterazioni profonde del cervello’ Video News Pmi: sottosegretario Butti, ‘Digitale, cloud e IA per la competitività; trattenere i giovani è Video News Pmi: Camisa (Confapi), ‘Manager e investimenti per colmare il divario digitale’ Video News Salute: Angelelli (Cei), ‘attivi per tutelare giovani da rischi social e Ai’ Video News Salute: Tonon (Unibo), ‘con dispositivi tecnologici alterazioni profonde del cervello’ Video News Salute: Lorenzin (Health & Science), ‘una legge che protegga i minori da web, ai e social’ Video News Salute: Siracusano (Css), ‘strumenti perché cambiamento tecnologico promuova benessere’ Video News Antonella Palmisano: “Europeo? Voglio arrivare da campionessa in carica” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 28.5 ° C 28.9 ° 26.3 ° 46 % 3.6kmh 5 % Ven 32 ° Sab 34 ° Dom 36 ° Lun 36 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Economia Consumi prudenti e acquisti ragionati, la stagione dei saldi secondo Confcommercio Primo Piano Precipita ultraleggero in fase di decollo, muore il pilota Tecnologia Smart working e workation: l’evoluzione del lavoro flessibile in vista dell’estate Economia Rinnovato l’accordo Regione – Confindustria per l’attrazione dei capitali esteri Economia Artea, per il 2025 erogati oltre 200 milioni di euro di contributi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Usa, festa per l’Indipendenza: a Villa Taverna si canta e si balla per il 4 luglio Video News L’Europa nella Pax Silica: alleata degli Usa o sovrana digitale? Video News Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle imprese Video news Video News Usa, festa per l’Indipendenza: a Villa Taverna si canta e si balla per il 4 luglio Video News L’Europa nella Pax Silica: alleata degli Usa o sovrana digitale? Video News Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle imprese