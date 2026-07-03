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Allegri è il nuovo allenatore del Napoli

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo le indiscrezioni delle scorse ore e settimane di attesa per i noti ostacoli di natura burocratica, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.
 

Il tecnico livornese, esonerato dal Milan lo scorso 25 maggio, è stato scelto come successore di Antonio Conte per la panchina del Napoli firmando un contratto di tre anni. Sei scudetti, tre Supercoppe e cinque Coppa Italia per l’ex Milan e Juventus. 

Il Napoli punta su Massimiliano Allegri per il dopo Conte: patron Aurelio De Laurentiis ha scelto un allenatore a caccia di riscatto dopo l’ultima esperienza col Milan, ma anche un profilo importante con molti successi alle spalle.  

Dal punto di vista tattico, il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al 4-3-3 in modo da sfruttare gli esterni e valorizzare la qualità della rosa a disposizione. Al centro dell’attacco ci sarà Hojlund, con Alisson e Neres sulle corsie laterali. 

In cabina di regia, complice la possibile partenza di Anguissa, agirà Lobotka con McTominay a sinistra e Bruyne a destra. La difesa a quattro vedrà in Di Lorenzo, Buongiorno e Rrhamani le sue certezze.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

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