31.4 C
Firenze
venerdì 3 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wimbledon, Kate Middleton ‘bigliettaia’ per un giorno

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Stupore fra i tanti appassionati di tennis in fila a Wimbledon. La principessa Kate Middleton ha infatti sorpreso gli appassionati di tennis in coda nella ‘queue’ inglese e addirittura vendendo lei stessa alcuni biglietti per assistere alle partite del torneo sull’erba più noto del mondo. Nel video diffuso da Kensington Palace, si vede la principessa del Galles, patrona dell’All England Lawn Tennis Club, che saluta il pubblico in coda e posa con loro. Poi a sorpresa si dirige verso la biglietteria e, Pos alla mano, vende alcuni ticket. E si scusa anche per essere lenta. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.4 ° C
32.3 °
30.4 °
38 %
4.9kmh
6 %
Ven
32 °
Sab
34 °
Dom
36 °
Lun
36 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2148)ultimora (1296)Video Adnkronos (460)sport (110)salute (95)Tecnologia (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati