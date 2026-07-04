World Skate Marathon per la prima volta a Napoli Video News 4 Luglio 2026 10:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News La Russa: “Valorizzare ulteriormente ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Video News Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana” Video News Fair Play Menarini, Zola: “Onorato del premio, se lavori correttamente risultati arrivano” Video News Fair Play Menarini, Milito: “Trasmettere valori cosa più importante per uno sportivo” Video News Fair Play Menarini, Bebe Vio: “Estremamente orgogliosa per il lavoro con la Fondazione Art4Sport” Video News Il Vaticano accusa l’Ue di doppi standard: il diritto internazionale vale per tutti? Video News Ad Ancona i Palinsesti Rai, tra conferme e novità e possibili sorprese Video News Attentato a Ermolaev, caccia alla donna con il serpente tatuato – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF Video News SAF, Fina (Pd): “Serve vera politica industriale” Video News SAF, Nevi (FI): “Diversificazione agricola e biocarburanti per aumentare introiti degli agricoltori” Video News SAF, Tripaldi (Enac): “Sanzioni ReFuelEU reinvestire in ricerca e innovazione” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.5 ° C 33.5 ° 31.4 ° 39 % 2.2kmh 0 % Sab 32 ° Dom 33 ° Lun 36 ° Mar 35 ° Mer 36 ° Ultimi articoli Politica Tanta gente all’inaugurazione della nuova sede regionale della Lega a Firenze Cultura ed Eventi Siena, attesa per il sorteggio verso il Palio dell’Assunta Sport nazionale World Skate Marathon per la prima volta a Napoli Primo Piano Urta un’auto in sella alla sua moto: grave 24enne Politica Futuro Nazionale approda in consiglio comunale a Prato con la civica di Claudio Belgiorno SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News La Russa: “Valorizzare ulteriormente ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Video News Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana” Video News Fair Play Menarini, Zola: “Onorato del premio, se lavori correttamente risultati arrivano” Video news Video News La Russa: “Valorizzare ulteriormente ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Video News Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana” Video News Fair Play Menarini, Zola: “Onorato del premio, se lavori correttamente risultati arrivano”