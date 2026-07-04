Caos collegamenti per lo stop dei treni fra Campo Marte e Rifredi per il nuovo cavalcaferrovia: “Verificate gli orari”

FIRENZE – Dal 6 al 9 luglio la circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Rifredi sarà sospesa per i lavori sul cavalcaferrovia.

Coloro che verranno a Firenze da qualsiasi linea dovranno verificare gli orari dei treni che utilizzano abitualmente: i treni nei giorni dei lavori potranno subire modifiche di orario (anche con anticipo di partenza) e cancellazioni parziali o totali su praticamente tutte le linee.

È l’appello rivolto a tutti i toscani dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che con l’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni raccomanda attenzione nei giorni della chiusura di Ponte al Pino: “Si tratta di un’emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working, chi non può e si sposterà da tutte le linee della toscana verso Firenze dovrà controllare nei sistemi di acquisto di Trenitalia gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. È fondamentale acquisire consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà per la città e quindi per la Toscana”.