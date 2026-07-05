Ultimo, il concerto dei record diventa un laboratorio di ricerca all’Università di Tor Vergata Video News 5 Luglio 2026 10:45 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ultimo a Tor Vergata: assessore Onorato, ‘Questo luogo diventerà la mecca della musica Video News Concerto di Ultimo: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Il concerto è anche un laboratorio di ricerca e Video News Cecilia Sala: “Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto” – Video Video News 4 luglio negli Usa, i fuochi si accendono tutti insieme: la maxi esplosione – Video Video News Putin e l’incontro in prima linea con i generali, uno show girato in studio? Video News World Skate Marathon per la prima volta a Napoli Video News La Russa: “Valorizzare ulteriormente ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Video News Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana” Video News Fair Play Menarini, Zola: “Onorato del premio, se lavori correttamente risultati arrivano” Video News Fair Play Menarini, Milito: “Trasmettere valori cosa più importante per uno sportivo” Video News Fair Play Menarini, Bebe Vio: “Estremamente orgogliosa per il lavoro con la Fondazione Art4Sport” Video News Il Vaticano accusa l’Ue di doppi standard: il diritto internazionale vale per tutti? Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.8 ° C 33.5 ° 31.5 ° 43 % 0.9kmh 0 % Dom 33 ° Lun 33 ° Mar 36 ° Mer 36 ° Gio 38 ° Ultimi articoli Primo Piano Scontro moto-camper, muore in A11 centauro di 21 anni Primo Piano Gli cade la canna da pesca in acqua e si getta nel lago per recuperarla ma non riemerge: via alle ricerche per un 53enne Primo Piano Storica Larissa Iapichino negli Usa: con 7,12 fa il record italiano e lo strappa a mamma Fiona May Sport nazionale Francia-Paraguay 1-0, la sintesi di Mbappé: “Abbiamo messo le mani nella m…” Cultura ed Eventi La Notte Bianca illumina il centro di Empoli, il commercio festeggia con musica e luminarie SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ultimo a Tor Vergata: assessore Onorato, ‘Questo luogo diventerà la mecca della musica Video News Concerto di Ultimo: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Il concerto è anche un laboratorio di ricerca e Video News Cecilia Sala: “Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto” – Video Video news Video News Ultimo a Tor Vergata: assessore Onorato, ‘Questo luogo diventerà la mecca della musica Video News Concerto di Ultimo: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Il concerto è anche un laboratorio di ricerca e Video News Cecilia Sala: “Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto” – Video