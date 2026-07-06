19.9 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Honda protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Honda si prepara a vivere un ruolo da protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma dal 9 al 12 luglio, presentando una gamma di novità che unisce innovazione, prestazioni ed elettrificazione. Il marchio giapponese sarà presente sia lungo la celebre Hillclimb sia nell’area First Glance Paddock, offrendo al pubblico la possibilità di vedere in azione i nuovi modelli automobilistici e motociclistici. 

L’appuntamento più atteso riguarda senza dubbio la prima uscita dinamica della Honda Prelude HRC Concept. Il prototipo rappresenta l’evoluzione della filosofia sportiva della Casa e nasce dall’esperienza maturata nelle competizioni, grazie alla collaborazione tra Honda Racing Corporation e Honda Access Corporation. 

La vettura adotta componenti ad alte prestazioni e soluzioni tecniche derivate dal motorsport, sviluppate per migliorare il comportamento dinamico e aumentare il coinvolgimento del conducente. La Hillclimb di Goodwood sarà il primo banco di prova pubblico per questa interpretazione ad alte prestazioni della futura Prelude. 

Al volante della Prelude HRC Concept si alterneranno Jessica Hawkins, Head of F1 Academy e Driver Ambassador dell’Aston Martin Aramco Formula One Team, e il pilota portoghese Tiago Monteiro. 

 

Accanto alla Prelude sarà protagonista anche la nuova Honda Super-N, compatta elettrica progettata per offrire un nuovo concetto di mobilità urbana. Ispirata alla lunga esperienza Honda nel segmento delle kei car e alla famiglia N-Series, la Super-N punta a coniugare dimensioni contenute, abitabilità e piacere di guida. 

Tra le caratteristiche principali figurano la modalità BOOST e una progettazione orientata alla leggerezza, elementi studiati per garantire maggiore reattività e un comportamento dinamico coinvolgente, dimostrando come l’elettrificazione possa convivere con il divertimento al volante. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.9 ° C
20 °
16.3 °
78 %
0.8kmh
0 %
Lun
33 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2118)ultimora (1270)Video Adnkronos (455)sport (114)salute (87)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati