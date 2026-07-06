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MG chiude il primo semestre a +6% in Italia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
MG Motor Italia chiude in crescita il primo semestre del 2026. Il marchio ha totalizzato 4.314 unità nel mese di giugno, portando il risultato complessivo dei primi sei mesi dell’anno a 31.174 vetture. 

A sostenere la performance del semestre è stata in particolare la tecnologia MG Hybrid+, che ha registrato una crescita costante e ha permesso ai tre modelli della gamma, HS, ZS e MG3, di collocarsi nella parte alta dei rispettivi segmenti.  

Per le due vetture di segmento B, MG ZS e MG3, la versione full hybrid ha raggiunto il podio di categoria: MG ZS Hybrid+ si conferma al secondo posto tra i B-Suv full hybrid con 8.600 unità mentre MG3 Hybrid+ sale al terzo posto tra le compatte full hybrid di segmento B, con 4.250 unità. 

 

“Come spesso ho dichiarato, in MG contano i fatti”, afferma Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy. “Siamo molto attenti e cauti a fare dichiarazioni, ma quando i traguardi premiano il nostro impegno e il valore della nostra proposizione ci fa piacere condividere la soddisfazione anche in pubblico”. 

Bartolomeo sottolinea il contributo della rete e del team al risultato raggiunto: “Siamo fortunati a poter contare su una gamma di grande qualità e sulla professionalità di chi ci supporta ogni giorno, permettendoci di dare le risposte giuste a chi si avvicina a MG. Vorrei ringraziare apertamente i nostri partner commerciali e tutta la squadra. La sfida si fa sempre più difficile e i player sul mercato sono di grande capacità: per mantenere la posizione bisogna mettercela tutta e non abbassare mai la guardia”.
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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