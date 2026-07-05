Dramma nel cuore della Val d’Elsa: 33enne muore dopo un tuffo nel fiume

COLLE VAL D’ELSA – Una domenica d’estate si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi (5 luglio) nel cuore della Valdelsa. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco dopo le 16 all’interno del frequentatissimo parco fluviale, lungo il percorso del Sentierelsa, dove un giovane uomo di 33 anni di origini albanesi, nato nel 1993, si è tuffato nelle acque del fiume Elsa senza purtroppo fare più rientro in superficie.

La gravità della situazione ha fatto convergere immediatamente sul posto una massiccia macchina dei soccorsi e delle ricerche. I vigili del fuoco del comando di Siena, sponda distaccamento di Poggibonsi, sono giunti sul luogo del dramma alle 16,10, supportati dal personale soccorritore fluviale inviato direttamente dalla sede centrale di Siena. Data la complessità dello specchio d’acqua, è stato richiesto l’intervento urgente del nucleo sommozzatori di Livorno, elitrasportati in tempi record grazie all’elicottero Drago 127 del reparto volo di Arezzo.

Mentre l’area veniva presidiata dall’automedica di Poggibonsi, dal funzionario dei vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine per tutti gli accertamenti di rito, i subacquei si sono immersi per perlustrare il fondale del fiume. Dopo alcune drammatiche sessioni di ricerca, i sommozzatori sono riusciti a individuare il corpo del trentatreenne e a riportarlo a riva.

Purtroppo per il giovane non c’era già più nulla da fare: il medico del 118 presente sul posto ha dovuto arrendersi all’evidenza, constatando il decesso del ragazzo causato dall’annegamento.