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Frode nei bonus edilizi a Grosseto: sequestro preventivo per oltre 380mila euro

Secondo gli inquirenti diversi contratti di appalto per l'esecuzione di interventi edilizi agevolati non sono mai stati realizzati

Cronaca
REDAZIONE
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La Guardia di Finanza di Grosseto (foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura

GROSSETO – Un nuovo pesante colpo al mercato dei falsi crediti d’imposta legati ai bonus edilizi è stato messo a segno in Maremma. I finanzieri del comando provinciale di Grosseto hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 380mila euro, emesso dal gip del tribunale di Grosseto su richiesta della locale procura nei confronti di un’azienda e del suo rappresentante legale.

Il provvedimento arriva al termine di una meticolosa e complessa attività investigativa, coordinata dalla magistratura grossetana e condotta sul campo dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle è finito un collaudato meccanismo fraudolento nel settore del Superbonus 110%. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una società operante come general contractor nella provincia di Grosseto aveva stipulato diversi contratti di appalto per l’esecuzione di interventi edilizi agevolati che, nei fatti, non sono mai stati realizzati. Il sistema serviva a emettere fatture per operazioni inesistenti, predisporre false asseverazioni e apporre visti di conformità fasulli. In questo modo venivano creati dal nulla crediti d’imposta, poi ceduti a istituti di credito e ad altri soggetti in cambio di denaro contante, ottenendo così un’immediata monetizzazione a danno dello Stato.

L’inchiesta vede attualmente indagate cinque persone, tra cui gli amministratori di diritto e di fatto della società e tre professionisti. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: si va dalla truffa alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, fino all’autoriciclaggio.

Nel corso delle operazioni, i militari sono riusciti a bloccare e sottoporre a vincolo cautelare i crediti d’imposta ancora presenti nei cassetti fiscali della società, interrompendo così la catena delle cessioni e impedendo ulteriori danni per l’erario. Il sequestro ha riguardato anche conti correnti, rapporti finanziari, immobili, veicoli e diverse quote societarie fino a raggiungere la cifra fissata dal giudice. L’operazione della Guardia di Finanza si inserisce nelle linee strategiche per il contrasto alle frodi sulle agevolazioni fiscali, a tutela della legalità economica. Per tutti gli indagati, in attesa del giudizio definitivo, trova chiaramente applicazione il principio della presunzione di innocenza.

© Riproduzione riservata

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