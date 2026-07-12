“Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra – Video Video News 12 Luglio 2026 16:31 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro – Video Video News Ambiente, Carbonara: “Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità” Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia Video News Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città Video News Spazio: Martino, ‘con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane’ Video News Inghilterra-Norvegia, non solo Kane vs Haaland: sfida a colpi di video… tra gli eserciti Video News Spazio: Martino, ‘con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane’ Video News Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy Video News Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.1 ° C 35.3 ° 33.7 ° 34 % 1.3kmh 24 % Dom 34 ° Lun 36 ° Mar 38 ° Mer 41 ° Gio 41 ° Ultimi articoli Sport Empoli, scatta domani la nuova stagione: il programma del raduno e l’elenco dei convocati Primo Piano Scivola e muore sul Pisanino: un altro dramma della montagna Sport Via alla campagna abbonamenti della Pianese: lo slogan è ‘BaCiami anCora’ Sport nazionale Svizzera, furia dopo ko con Argentina: “Noi danneggiati, rosso a Embolo senza senso” Sport Con il blocco di lavoro off season inizia la stagione del Bisonte Firenze SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro – Video Video News Ambiente, Carbonara: “Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità” Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video news Video News Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro – Video Video News Ambiente, Carbonara: “Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità” Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale