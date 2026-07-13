Odissea, Tom Holland e Robert Pattinson raccontano uno dei titoli più attesi dell’anno Video News 13 Luglio 2026 07:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News AdnTalks | Intervista a Giampaolo Rossi Video News Ghost Pitur, il ‘giustiziere’ anti-writer ripulisce muri imbrattati Video News La prima processione digitale in Italia: uno schermo come santo e lumini-smartphone Video News Festa della Cozza Selvaggia, Monti: “Valorizza identità e turismo del territorio” Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia Video News Festa della Cozza Selvaggia, Monti: “Valorizza identità e turismo del territorio” Video News “Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra – Video Video News Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro – Video Video News Ambiente, Carbonara: “Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità” Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.5 ° C 30.4 ° 28.1 ° 58 % 0.9kmh 10 % Lun 37 ° Mar 37 ° Mer 39 ° Gio 40 ° Ven 40 ° Ultimi articoli Cronaca Incendio boschivo a Vicchio: 15 ettari distrutti, in azione la flotta regionale Cultura ed Eventi Università di Pisa, svelato il mistero del mega movimento magmatico in Etiopia Cronaca Si spaccia per carabiniere e porta via gioielli e orologi per 30mila euro a una giovane: arrestato Primo Piano Guardia di Finanza scopre imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco nel porto di Scarlino Cronaca Auto in fiamme, in tilt il traffico di rientro dal mare SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News AdnTalks | Intervista a Giampaolo Rossi Video News Ghost Pitur, il ‘giustiziere’ anti-writer ripulisce muri imbrattati Video News La prima processione digitale in Italia: uno schermo come santo e lumini-smartphone Video news Video News AdnTalks | Intervista a Giampaolo Rossi Video News Ghost Pitur, il ‘giustiziere’ anti-writer ripulisce muri imbrattati Video News La prima processione digitale in Italia: uno schermo come santo e lumini-smartphone