XPENG L03: il SUV Coupé AI debutta il 16 luglio a Monaco

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XPENG è pronta a compiere un nuovo passo nella propria strategia di espansione internazionale con il debutto della L03, un SUV Coupé che rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del marchio. La presentazione mondiale è fissata per il 16 luglio 2026 a Monaco di Baviera, città scelta per introdurre un modello destinato a essere commercializzato in 64 mercati, compresi tutti i Paesi europei in cui il costruttore è già presente.

La L03 inaugura un nuovo capitolo per XPENG, che punta a portare su strada una concezione dell’automobile sempre più orientata al software e all’intelligenza artificiale. Non si tratta semplicemente di un nuovo SUV elettrico, ma di una vettura progettata per offrire un’esperienza di guida evoluta grazie all’integrazione di sistemi intelligenti, servizi connessi e aggiornamenti continui, elementi destinati a migliorare nel tempo funzionalità, sicurezza e comfort.

Alla base del progetto c’è la volontà di rendere la tecnologia parte integrante della quotidianità, senza complicare l’esperienza dell’utente. L’obiettivo dichiarato è quello di sviluppare un’auto capace di adattarsi alle esigenze del conducente, sfruttando il potenziale dell’intelligenza artificiale per rendere ogni viaggio più intuitivo e naturale.

Grande attenzione è stata dedicata anche allo stile. La L03 nasce infatti dal lavoro del centro stile globale XPENG, diretto da JuanMa Lopez, con il contributo di professionisti provenienti da 23 Paesi. Un approccio internazionale che ha permesso di sviluppare un design pensato per soddisfare i gusti dei diversi mercati, mantenendo al tempo stesso una forte identità del marchio.

Per l’Europa saranno disponibili cinque colorazioni della carrozzeria: Phantom Purple, Arctic White, Midnight Black, Rock Gray e Silver Frost.



Con la L03, XPENG conferma la volontà di accelerare il proprio percorso nel mercato europeo, proponendo una nuova interpretazione della mobilità elettrica. Il SUV Coupé anticipa infatti la visione del marchio per i prossimi anni, nella quale connettività, software e intelligenza artificiale diventeranno elementi centrali nello sviluppo dei futuri modelli.

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