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Yokohama, oltre un secolo di ingegneria giapponese tra i pneumatici premium

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Oltre un secolo di ingegneria giapponese applicata alla mobilità, con un posizionamento sempre più orientato ai pneumatici premium, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.  

È il percorso di Yokohama, gruppo fondato nel 1917, oggi è attivo a livello globale in diversi settori industriali, dai pneumatici ai componenti per l’aeronautica, passando per tubi, raccordi, nastri trasportatori e prodotti per il comparto marittimo. 

La tecnologia resta uno dei principali assi di sviluppo del marchio. Il concept BluEarth esprime l’impegno dell’azienda giapponese nel coniugare performance, efficienza e responsabilità ambientale, mentre il marchio E+ consente di identificare i pneumatici compatibili con i veicoli elettrici. 

 

Sul fronte ambientale, Yokohama ha fissato l’obiettivo di ridurre del 30% entro il 2026, rispetto ai livelli del 2019, le emissioni Scope 1 e 2 di CO₂ generate dai propri stabilimenti produttivi, proseguendo verso il traguardo Net Zero al 2050. I pneumatici del gruppo contengono oggi il 30,4% di materiali riciclati e rinnovabili. 

La gamma Yokohama si articola in diverse famiglie prodotto: BluEarth punta sull’equilibrio tra performance, efficienza e comfort; ADVAN rappresenta la linea ultra-high-performance destinata a vetture sportive e premium; GEOLANDAR è dedicata a Suv, crossover e pick-up e infine iceGUARD è sviluppata per affrontare condizioni invernali molto complesse. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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