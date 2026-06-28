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Harley-Davidson presenta le moto del Creators Custom Clash

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Harley-Davidson presenta le sei moto protagoniste del Creators Custom Clash, la nuova competizione europea dedicata alla cultura della personalizzazione e alla creatività dei creator del mondo custom. 

Il contest coinvolge sei progetti realizzati in collaborazione con concessionarie Harley-Davidson autorizzate in diversi Paesi europei, con l’obiettivo di trasformare modelli di serie in moto assolutamente uniche. 

Durante il percorso di realizzazione, i creator hanno raccontato sui social le diverse fasi del lavoro, dall’idea iniziale allo sviluppo tecnico ed estetico, fino alla presentazione finale delle moto. 

Per l’Italia, Jack NBC ha lavorato sulla Breakout, dando vita a una custom dal carattere audace e orientata alle prestazioni. 

Altre moto provengono dalla Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Paesi Bassi 

La competizione culminerà all’European Bike Week di Faak am See, in Austria, in programma dall’8 al 13 settembre 2026, dove le sei moto saranno esposte insieme per la prima volta. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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