Gabriele Cioffi si presenta: “Carrarese, umiltà e idee per consolidare la Serie B”

CARRARA – Gabriele Cioffi ha inaugurato il suo percorso sulla panchina della Carrarese dal ritiro di Caldaro, in provincia di Bolzano. Il nuovo tecnico ha parlato delle prime sensazioni trascorse con il gruppo, soffermandosi sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la guida della formazione toscana.

“Sono molto carico ed emozionato per l’inizio di questa nuova avventura, infatti, non vedevo l’ora di iniziare questa preseason. Sono felice di potermi rimettere in gioco in un contesto come la Carrarese: un ambiente familiare, dove dell’essenziale non manca nulla e in cui so di poter lavorare nel migliore dei modi. Ad ogni modo, sono stato conquistato dalla progettualità e dalle parole sia del Presidente che del Direttore Sportivo, con i quali, da subito, ho percepito una grande sintonia e fiducia reciproca.”

L’allenatore ha commentato l’eredità lasciata dai risultati recenti della società, dichiarando: “Il recente passato di questo Club è stato straordinario e ciò mi consente di prendere le redini di un ambiente motivato. D’altro canto, cercherò di trasmettere la mia dedizione al lavoro, la mia filosofia di calcio e le mie idee ai calciatori sin da subito, con l’obiettivo di metterli nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere tutte le loro qualità.”

Sugli obiettivi stagionali, Cioffi ha indicato una rotta basata sulla prudenza: “Dobbiamo approcciare la nuova stagione sportiva con l’umiltà che ha sempre contraddistinto questo Club. L’obiettivo dovrà essere quello di consolidare il percorso di crescita della squadra nel Campionato di Serie B, con la volontà di raggiungere al più presto i 46 punti, per poi eventualmente aumentare la quota dei punti in classifica.”

In merito alla gestione tattica della rosa, l’ex tecnico ha espresso una visione flessibile: “Parlando di tattica, nel calcio di oggi il modulo credo sia relativo, dal mio punto di vista sarà importante la nostra capacità di comprendere durante le partite gli spazi da difendere e da attaccare, sempre nella ricerca di un equilibrio di squadra. Come ho già detto, sarà un mio dovere quello di mettere nelle giuste condizioni tutti calciatori, per far sì che possano esprimersi nel migliore dei modi e aiutare la causa.”

La chiusura è stata dedicata al rapporto con i tifosi: “L’anno scorso ho visto alcune partite della squadra e sono rimasto colpito dal clima che si respira durante le partite casalinghe. Perciò posso dire che non vedo l’ora di vivere quest’atmosfera in prima persona. Vi aspetto allo stadio! A presto!”