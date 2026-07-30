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Microsoft prepara una super app AI: Copilot con chat, codice e agenti

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Microsoft è pronta a fare un nuovo passo nella sua strategia sull’intelligenza artificiale. Nel corso dell’ultima conference call sui risultati finanziari, il CEO Satya Nadella ha confermato che l’azienda sta sviluppando una nuova “super app” basata su Copilot, destinata a riunire in un’unica piattaforma tutte le principali funzionalità AI offerte oggi dall’ecosistema Microsoft. 

La nuova applicazione sarà disponibile entro la fine dell’anno e integrerà esperienze dedicate sia agli utenti consumer che al settore aziendale. L’obiettivo è offrire un ambiente unico in cui utilizzare la chat AI, gli strumenti di programmazione e le funzionalità basate su agenti intelligenti. 

Durante l’incontro con gli investitori, Nadella ha spiegato come Copilot stia evolvendo rapidamente: “Copilot si sta trasformando da semplice chat a Cowork e Autopilots. In questo trimestre riuniremo tutte queste esperienze, incluso il coding, in una sola super app. È un importante passo avanti e non vedo l’ora di condividere ulteriori dettagli.” 

Le dichiarazioni del CEO confermano le indiscrezioni emerse nei mesi scorsi, secondo cui Microsoft starebbe lavorando a un’applicazione capace di fondere Copilot, GitHub Copilot, Copilot Cowork e il sistema Autopilot, che permette agli agenti AI di eseguire attività in modo sempre più autonomo. 

La mossa arriva in un momento di forte competizione nel settore dell’intelligenza artificiale. Anche OpenAI, infatti, ha recentemente annunciato ChatGPT Work, una nuova applicazione che unisce ChatGPT con il proprio strumento di programmazione AI Codex, segno che il mercato si sta orientando verso piattaforme complete anziché strumenti separati. 

L’annuncio della super app è arrivato insieme agli ottimi risultati finanziari di Microsoft. Nell’ultimo trimestre l’azienda ha registrato 90 miliardi di dollari di ricavi, trainati soprattutto dalla crescita dei servizi cloud e delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, confermando ancora una volta come l’AI rappresenti uno dei principali motori di crescita per il colosso di Redmond. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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