Regionali Toscana 2025, Giani bis parte dal campo largo di Venturina. Prima uscita ufficiale sul palco di Festa U

Eugenio Giani, candidato presidente, dà il via al tour elettorale a 'Festa U-Uniti per un nuovo centrosinistra'. Insieme Pd, M5S, Avs, +Europa. Sindaca Alberta Ticciati: "Grande orgoglio e soddisfazione aver dato vita a questa esperienza, che oggi di fatto viene esportata a livello regionale e nazionale. Partiti con progetto politico amministrative 2024"

CINZIA GORLA
Nella foto, Alberta Ticciati, sindaca Comune Campiglia Marittima, con Elly Schlein ed Eugenio Giani (Foto Fb Alberta Ticciati)
1 ' di lettura
VENTURINA – Eugenio Giani candidato presidente Regione Toscana alla guida del campo largo di centrosinistra dopo l’ok online del M5S di Conte  e dopo l’acclamazione del suo Pd di Elly Schlein parte dal Comune di Campiglia Marittima, sindaca Alberta Ticciati, che del campo largo ha già fatto la sua cifra da antesignana.
Via al tour elettorale di Eugenio Giani,  sabato 9 agosto alle 21.15 a Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, sul palco di ‘Festa U – Uniti per un nuovo centrosinistra’, targata Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa.
Un tour Giani bis che parte dunque dal campo largo di Campiglia Marittima, dove la sindaca Alberta Ticciati alle amministrative 2024 è stata rieletta alla guida di ‘Impegno Comune’.  
Sul palco con Eugenio Giani c’é Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd nazionale
La sindaca Alberta Ticciati è componente, tesoriera, della segreteria toscana del Pd guidato da Emiliano Fossi.
Sindaca Alberta Ticciati: “Questa sera, dalla nostra Festa U – Uniti per un nuovo centrosinistra, la prima e unica in Italia capace di unire tutte le forze del campo progressista, Eugenio Giani lancerà ufficialmente la sua ricandidatura a presidente della Regione Toscana.
Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver dato vita a questa esperienza, che oggi di fatto viene esportata a livello regionale e nazionale per la costruzione di un campo alternativo a questa destra.
Siamo partiti con il progetto politico delle amministrative del 2024 a seguito del quale ha preso forma la nostra Festa nella quale abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare, la segretaria nazionale del PD Elly Schlein.
Quest’anno con grande piacere accogliamo la prima uscita ufficiale di Giani ricandidato alla guida della Regione Toscana insieme all’organizzatore nazionale Igor Taruffi. Un’ulteriore prova della tradizione del nostro territorio come laboratorio politico della sinistra capace di guardare con coraggio oltre i propri confini territoriali”.

