Regionali Toscana 2025, Giani bis parte dal campo largo di Venturina. Prima uscita ufficiale sul palco di Festa U

Un tour Giani bis che parte dunque dal campo largo di Campiglia Marittima, dove la sindaca Alberta Ticciati alle amministrative 2024 è stata rieletta alla guida di ‘Impegno Comune’.

Sul palco con Eugenio Giani c’é Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd nazionale

La sindaca Alberta Ticciati è componente, tesoriera, della segreteria toscana del Pd guidato da Emiliano Fossi.

Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver dato vita a questa esperienza, che oggi di fatto viene esportata a livello regionale e nazionale per la costruzione di un campo alternativo a questa destra.