Ct del Congo sbalordito dall’annuncio della morte del padre in conferenza dopo il ko con l’Inghilterra

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L’allenatore della Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre, ha appreso della morte del padre dopo la cocente eliminazione subita dall’Inghilterra che ha ribaltato il risultato, vincendo 2-1, nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, grazie a una doppietta nei minuti finali di Kane. Dopo la gara il ct della Nazionale africana si è trovato improvvisamente a fare i conti con un gravissimo lutto personale come la scomparsa del padre.

Ha fatto il giro del web l’espressione sconcertata e sbigottita del ct francese quando l’addetto stampa della sua nazionale ha annunciato la notizia davanti a tutti in conferenza. “Annunciamo che il mister ha perso suo padre, quindi gli rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze”, le parole dell’addetto stampa.

E’ ancora da chiarire se il tecnico avesse già saputo la tragica notizia o se l’abbia appresa in quel momento, ma è più probabile che sia rimasto sorpreso dell’annuncio pubblico con le condoglianze della delegazione africana. Ad ogni modo Desabre, abbastanza turbato dal modo in cui è stata comunicata la notizia, ha risposto “grazie” ed ha lasciato la sala.



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