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Rosolino (Sport e Salute): “I successi non sono solo medaglie ma opportunità”

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “I successi non sono soltanto medaglie e vittorie, ma avere opportunità e nessuna scusa per non fare sport. È dalle fondamenta che si costruiscono i risultati e Sport e Salute, con continuità, sta cercando di dare il proprio contributo. Un campo da basket o uno spazio gratuito rappresentano un bagaglio culturale, un luogo dove confrontarsi, fare attività fisica e ritrovarsi”. Così Massimiliano Rosolino, ambassador di Sport e Salute ed ex campione di nuoto, è intervenuto all’inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma: gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami. 

Rosolino ha poi sottolineato l’importanza di diffondere questi spazi su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città alle periferie e ai centri più piccoli. “Le piccole e le grandi storie di sport non nascono solo nelle metropoli, ma anche in periferia e in provincia. È fondamentale recuperare e valorizzare questi luoghi perché rappresentano le basi su cui far crescere nuovi sportivi. Non tutti diventeranno campioni, ma tutti devono avere la possibilità di praticare sport e di vivere esperienze che li aiutino a crescere”, ha detto in conclusione l’ex nuotatore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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