Migranti, Ceccardi (Lega): “Su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue” Video News 2 Luglio 2026 08:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News OpenGate Video News Abi Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video News Vaccini: igienista Rizzo, ‘in anziani generano valore sociale e riducono mortalità’ Video News Vaccini: Conversano (HappyAgeing), ‘più informazione e accessibilità per incentivarli in over 65’ Video News Vaccini: HappyAgeing, investire in prevenzione per salute anziani e riduzione costi Ssn Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.7 ° C 22.8 ° 20.9 ° 59 % 2.7kmh 15 % Gio 33 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 36 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Lavoro Saldi: il calendario Regione per Regione con le date ufficiali e le sanzioni per violazioni regole Lavoro Esg per pmi: ecco strategia vincente per affrontare nuove sfide sostenibilità Sport nazionale Wimbledon, oggi Berrettini-Fils: orario, precedenti e dove vederla in tv Sport Dal Parma il primo tassello della Pianese: in porta ci sarà Astaldi Sport Fabio Artico nuovo direttore sportivo dell’Empoli SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News OpenGate Video News Abi Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video news Video News OpenGate Video News Abi Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo