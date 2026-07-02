Abi Video News 2 Luglio 2026 06:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News OpenGate Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video News Vaccini: igienista Rizzo, ‘in anziani generano valore sociale e riducono mortalità’ Video News Vaccini: Conversano (HappyAgeing), ‘più informazione e accessibilità per incentivarli in over 65’ Video News Vaccini: HappyAgeing, investire in prevenzione per salute anziani e riduzione costi Ssn Video News Automotive: Salini (Fi), “Sì a decarbonizzazione ma tutelando tasche dei cittadini” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.2 ° C 22.1 ° 20.5 ° 52 % 2.2kmh 84 % Gio 33 ° Ven 33 ° Sab 34 ° Dom 36 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Sport nazionale Wimbledon, oggi Berrettini-Fils: orario, precedenti e dove vederla in tv Sport Dal Parma il primo tassello della Pianese: in porta ci sarà Astaldi Sport Fabio Artico nuovo direttore sportivo dell’Empoli Cronaca Brucia l’esterno di un edificio industriale a Sesto Fiorentino Cultura ed Eventi Il Leocorno vince la prova generale del Palio di Siena del 2 luglio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News OpenGate Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video news Video News OpenGate Video News Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026