Il Milan acquista Goncalo Ramos, ora è ufficiale

(Adnkronos) – Il Milan ha un nuovo attaccante: pochi istanti fa il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio di Goncalo Ramos, centravanti portoghese classe 2001 che arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain.

Il centravanti lusitano, attualmente impegnato col Portogallo ai Mondiali, si è legato al Milan firmando un contratto di cinque anni. Operazione da 65 milioni di euro più 5 di bonus per il nuovo attaccante del Milan targato Ruben Amorim: il giocatore ha già sostenuto le visite mediche due settimane fa in Florida e dopo i Mondiali inizierà la sua esperienza in rossonero.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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