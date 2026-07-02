Rally di Roma, l’ideatore Rendina ‘la sfida far dialogare 42 comuni’ Video News 2 Luglio 2026 10:15 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sparatoria a Catania: feriti tre minorenni, 5 fermi per tentato omicidio Video News Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport” Video News Galanda (Sport e Salute), “Dai playground possono nascere intere carriere” Video News Rosolino (Sport e Salute): “Playground e spazi gratuiti aiutano a creare cultura sportiva e punti Video News Abodi (Min. Sport e Giovani): “Con Sport Illumina modello italiano per rendere la pratica sportiva Video News Bambini, Venturini (sindaco Venezia) ‘Collaborazioni tra Save the Children e OVS sono molto Video News Bambini, Tesauro (Save The Children Italia) ‘Povertà educativa strettamente connessa a quella Video News Tumori, ovaio: Bellet (Acto Italia), ‘accesso tempestivo alle cure è fondamentale’ Video News Bambini: Beraldo (OVS), “Ogni azienda deve porsi obiettivi di attenzione al sociale” Video News Balsamo (Zambon), ‘partita campagna per 5 mln di donne con vulvodinia’ Video News Murina (Aiv), ‘possiamo fare tanto per la diagnosi e per la ricerca per la vulvodinia Video News Carolina de’ Castiglioni (attrice), ‘serie social aiuta a conoscere la vulvodinia’ Carica altri Firenze pioggia leggera enter location 25.5 ° C 25.7 ° 23.8 ° 67 % 2.2kmh 13 % Gio 32 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 36 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Primo Piano Coltellata al petto del convivente con un arnese da cucina: 58enne accusata di tentato omicidio Sport nazionale Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport” Sport nazionale Abodi (Min. Sport e Giovani): “Con Sport Illumina modello italiano per rendere la pratica sportiva accessibile” Sport nazionale Galanda (Sport e Salute), “Dai playground possono nascere intere carriere” Sport nazionale Rosolino (Sport e Salute): “Playground e spazi gratuiti aiutano a creare cultura sportiva e punti di ritrovo per i giovani” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sparatoria a Catania: feriti tre minorenni, 5 fermi per tentato omicidio Video News Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport” Video News Galanda (Sport e Salute), “Dai playground possono nascere intere carriere” Video news Video News Sparatoria a Catania: feriti tre minorenni, 5 fermi per tentato omicidio Video News Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport” Video News Galanda (Sport e Salute), “Dai playground possono nascere intere carriere”