Fairplay, Aleotti (Menarini): “Fairplay è il faro che guida il nostro operato”

(Adnkronos) – ‘Se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo avrebbe bisogno davvero di fair play, avrebbe bisogno di valori veri perché altrimenti non c’è più niente che ci guida. Per noi è importante celebrare il fair play ei valori del fair play nello sport. E cerchiamo in qualche modo di sostenere questi valori sempre nella vita, sia lavorativa che privata. Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, intervenendo a Firenze alla cena di gala della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)