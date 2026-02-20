Il Pontedera passa ufficialmente di mano: il controllo passa alla Br Football

PONTEDERA – Il Pontedera passa ufficialmente di mano.

Allo studio del Notaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle quote sociali alla società Br Football. Con tale operazione, Br Football assume il ruolo di socio di controllo del club, in un’ottica di continuità e sviluppo. “L’ingresso della nuova proprietà – si legge nella nota ufficiale – si inserisce in un percorso di transizione responsabile: fino al termine della stagione sportiva in corso, sarà garantito pieno sostegno al progetto tecnico e gestionale attualmente in essere, con l’obiettivo prioritario di accompagnare squadra e staff nel raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati”.

Nel contempo, è stato nominato il nuovo cda, così composto. Presidente e Ad: Gustavo Nikitiuk. Vicepresidente: Stefano Lucchesi. Consiglieri: Eduardo Tega, Paolo Pastacaldi e Fabio Scripilliti.

“La società – conclude la nota – esprime la propria riconoscenza ai soci uscenti, al presidente Simone Millozzi e al cda per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questi anni e formula un grande in bocca al lupo ai nuovi membri. Il club ringrazia lo studio commerciale Loscalzo-Formichi, lo studio commerciale Mannini-Landi e il notaio Marinella per l’assistenza prestata e la professionalità dimostrata”.