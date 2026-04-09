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Dal 1909 a oggi, 117 anni di storia nerazzurra: buon compleanno al Pisa Sporting Club

Il 9 aprile 1909 nasceva ufficialmente la società calcistica: un traguardo che unisce generazioni di cittadini e tifosi sotto gli stessi colori

Sport
REDAZIONE
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Arena Garibaldi, stadio, Pisa
L'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (foto ufficio stampa Comune di Pisa)
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Una data che segna un traguardo affettivo e storico per lo sport cittadino: oggi, 9 aprile 2026, si celebra il centodiciassettesimo anniversario della fondazione del Pisa Sporting Club.

Era infatti il 9 aprile del 1909 quando prese ufficialmente vita la società calcistica, dando inizio a una lunghissima avventura sportiva. Da quel momento, e per 117 anni ininterrotti, i due colori rappresentativi del club hanno continuato ad animare la piazza, scandendo i battiti del cuore dell’intera comunità cittadina.

A fare da filo conduttore tra le radici del passato e i festeggiamenti del presente di questa importante ricorrenza è il ricordo di Ferruccio Giovannini. Colui che fu uno dei padri fondatori, nonché il primissimo presidente nella storia della squadra, descrisse gli albori del progetto sportivo e l’attaccamento alla maglia con una frase rimasta celebre: “Quella passionaccia divampò come un fuoco sacro nei nostri cuori…”.

Un’emozione originaria e fondante che, a distanza di oltre un secolo da quel giorno, continua a mantenere viva la tradizione calcistica pisana.

© Riproduzione riservata

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