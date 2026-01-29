9.2 C
Incendio di un annesso agricolo, paura ad Arezzo

All'interno anche una bombola di Gpl, messa in sicurezza durante lo spegnimento. Distrutti un trattore ed alcuni attrezzi

Incendio di un annesso agricolo, paura ad Arezzo (foto vigili del fuoco)
AREZZO – Paura per l’incendio di un annesso agricolo ad Arezzo.

I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Arezzo sono intervenuti con una squadra e un’autobotte poco prima del 14 nel comune di Arezzo, in località Puglia. 

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, a causa del quale sono andati distrutti un trattore, un rimorchio adibito al trasporto di cavalli e vari attrezzi agricoli.  All’interno si trovava anche una bombola di gpl che è stata portata all’esterno.

L’intervento è proseguito con la bonifica e messa in sicurezza della struttura.

