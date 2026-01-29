Incendio di un annesso agricolo, paura ad Arezzo

AREZZO – Paura per l’incendio di un annesso agricolo ad Arezzo.

I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Arezzo sono intervenuti con una squadra e un’autobotte poco prima del 14 nel comune di Arezzo, in località Puglia.

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, a causa del quale sono andati distrutti un trattore, un rimorchio adibito al trasporto di cavalli e vari attrezzi agricoli. All’interno si trovava anche una bombola di gpl che è stata portata all’esterno.

L’intervento è proseguito con la bonifica e messa in sicurezza della struttura.