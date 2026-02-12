13.3 C
Tentano il furto in un noto negozio di articoli da regalo: presi il ladro e il ‘palo’

Gli agenti delle volanti di Massa sono intervenuti in un negozio di articoli da regalo e hanno sventato la spaccata: solo danni alla vetrina

Due volanti di polizia (foto polizia)
MASSA – La polizia di Massa ha arrestato due cittadini rumeni di 35 e 24 anni per tentato furto all’interno di un negozio.

I due sono stati sorpresi all’interno di un noto negozio di articoli da regalo di via Foce.

Nella tarda serata del 27 gennaio scorso, a seguito della segnalazione di un passante che ha chiamato il 112, le volanti sono intervenute a Massa in via Foce, presso un negozio di articoli da regalo, dove gli operatori hanno subito notato nei pressi dell’ingresso un uomo che stava presumibilmente facendo il palo. Di fianco all’uomo, tra l’altro, si notavano i vetri rotti della porta d’ingresso del negozio e una pietra probabilmente utilizzata allo scopo, pertanto, lo stesso è stato subito fermato dagli agenti.

Effettuando un sopralluogo all’interno del locale, inoltre, gli operatori hanno individuato il presunto complice mentre tentava di nascondersi dietro alcune tende. Grazie al tempestivo intervento delle volanti non è stato asportato nulla.

In considerazione della flagranza del reato di tentato furto, i due soggetti sono quindi stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

