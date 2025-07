Aborto farmacologico in Sardegna: via libera alla somministrazione Ru486 anche a casa

In Sardegna cambiano le regole per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) farmacologica: sarà ora possibile effettuare la procedura non solo in consultori pubblici attrezzati e collegati agli ospedali, ma anche, in via sperimentale, direttamente a domicilio. L’iniziativa, proposta dalla Giunta regionale di centrosinistra presieduta da Alessandra Todde e annunciata dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi,—Fertilità