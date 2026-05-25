Abusi sessuali su bambini di tre anni, coinvolto il personale scolastico

Il silenzio di un bambino può essere più assordante di un grido. Lo sa bene Jeanne, una madre parigina di 52 anni, la cui consapevolezza della tragedia è arrivata quando suo figlio di quattro anni ha smesso di cantare le canzoni che inventava abitualmente. Al loro posto sono comparsi incubi, pianti inconsolabili e una frase terribile pronunciata nel buio della cameretta: “Mamma, voglio morire”. Il piccolo è una delle centinaia di presunte vittime di un sistema di abusi sistemici che sta devastando la fiducia dei cittadini francesi nel servizio pubblico scolastico.

Un sistema “infiltrato” e fuori controllo

Al centro dello scandalo non ci sono gli insegnanti, ma gli “animateurs périscolaires”: educatori e sorveglianti responsabili dei bambini durante le pause pranzo, il riposino e le attività extrascolastiche. Questi operatori, spesso assunti dai comuni e autorità locali con contratti precari a chiamata e paghe di circa 12 euro l’ora, trascorrono talvolta più tempo con i bambini rispetto ai docenti stessi.

Le indagini della procura di Parigi dipingono un quadro apocalittico: sono state aperte inchieste in 84 scuole dell’infanzia, 20 scuole elementari e 10 asili nido. Le accuse spaziano dalle violenze verbali e fisiche a stupri brutali su bambini di appena tre anni. Secondo le testimonianze raccolte dai quotidiani nazionali francesi, alcuni bambini venivano chiusi a chiave in stanze isolate, abusati e minacciati di morte, a volte anche con la minaccia di un’arma da fuoco, se avessero parlato.

Il “gioco” del silenzio e le falle nel reclutamento

Le testimonianze raccolte dai genitori e dalle associazioni come #MeTooEcole e Sos Périscolaire rivelano “tattiche manipolatorie agghiaccianti”. In una biblioteca scolastica, un operatore avrebbe insegnato alle bambine canzoni oscene che le invitavano a toccarsi, spacciandole per un “gioco”. Un altro sospettato avrebbe utilizzato l’infermeria della scuola per restare solo con le sue vittime.

La gravità della situazione è amplificata da una cronica carenza di controlli nel reclutamento. Il programma tv Cash Investigation dell’emittente France 2 ha trasmesso immagini girate da un giornalista sotto copertura assunto in un asilo nido di Parigi. Il servizio ha mostrato violenze verbali quotidiane e quella che è stata definita un’aggressione sessuale, portando alla sospensione di 12 operatori. È stata proprio la pressione mediatica di questa inchiesta a spingere il Comune ad agire rapidamente dopo anni di silenzio. Un’altra inchiesta, a cura di una giornalista di Rtl ha mostrato come, presentando un curriculum falso, fosse riuscita a entrare come animatrice in una scuola fuori Parigi. È stata assunta in meno di 10 minuti, senza che venissero controllate le sue qualifiche o i suoi precedenti penali. E ancora, il quotidiano Le Parisien ha rivelato che un animatore indagato nel 2025 per violenze sessuali su minori era già stato posto in stato di fermo nel 2024 per fatti simili in un’altra scuola, evidenziando gravi mancanze nel monitoraggio dei dipendenti.

Infine, il The Telegraph ha realizzato un approfondito reportage (firmato dal corrispondente Henry Samuel) raccogliendo le testimonianze dirette dei genitori delle presunte vittime, che denunciano un sistema “infiltrato da reti pedofile”.

La complicità del “codice del silenzio”

L’accusa più pesante rivolta alle autorità è quella di aver ignorato gli allarmi per anni. Invece di licenziare i soggetti sospetti, il Comune di Parigi è accusato di aver spesso semplicemente trasferito gli animateurs da una scuola all’altra, permettendo loro di continuare ad abusare di altri bambini. Emblematico è il caso di un operatore che, dopo essere stato sospeso a seguito di un servizio televisivo, è stato trasferito in una scuola vicina dove, in soli tre giorni, sono state presentate altre due denunce contro di lui.

Emmanuel Grégoire, sindaco di Parigi, ha ammesso l’esistenza di un “rischio sistemico” e forse di un “codice del silenzio sistemico” all’interno dell’amministrazione. Grégoire, che ha rivelato di essere stato lui stesso vittima di abusi da parte di un sorvegliante scolastico durante l’infanzia, ha presentato le scuse ufficiali della città, riconoscendo “errori gravi” e mancanze nella supervisione.

La reazione della politica e delle famiglie

Per tentare di arginare la crisi, il Comune di Parigi ha stanziato un piano d’azione da 20 milioni di euro. Le nuove misure prevedono:

La sospensione automatica al primo segnale di sospetto, una politica che ha già portato alla sospensione di oltre 100 operatori, di cui 31 per sospetti abusi sessuali dall’inizio del 2026.

L’obbligo di segnalazione sistematica alla procura (Articolo 40).

Il divieto assoluto per un adulto di restare solo con un bambino.

L’introduzione di elenchi con foto reali dello staff per permettere ai bambini di identificare gli aggressori, eliminando l’uso di avatar o immagini di cartoni animati.

Tuttavia, queste misure non bastano a placare l’ira dei genitori. Molti hanno già ritirato i figli dal sistema pubblico, iscrivendoli a scuole private nella speranza di ritrovare quella sicurezza che lo Stato non è stato in grado di garantire. Come sottolineato dagli attivisti, la Francia, che si vanta di essere il Paese dei diritti umani e dell’infanzia, sta affrontando una “catastrofe nazionale” che mette a nudo la fragilità dei suoi sistemi educativi.

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Giovani

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