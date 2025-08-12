37.5 C
Accordi prematrimoniali, arriva l’apertura della Cassazione

Demografica
Sarà più facile stipulare accordi prematrimoniali in Italia, senza incorrere nel rischio di firmare un atto nullo, purché il patto serva a proteggere interessi meritevoli di tutela. Con l’ordinanza 20415, la corte di Cassazione ha infatti giudicato lecito l’accordo tra marito e moglie nonostante il tradizionale orientamento giurisprudenziale che ritiene questi patti nulli per illiceità. Il nostro ordinamento—Popolazione

