L’Italia si sta abituando a fare sport da sola, in silenzio e in salotto. Senza abbonamenti, senza spogliatoi, senza orari. E senza istruttori in carne e ossa. Nel 2024, secondo i dati dell’ultimo rapporto dell’Istat, quasi un quinto degli sportivi italiani (18,7%) dichiara di allenarsi tramite app, piattaforme online, video sui social o siti di—Popolazione