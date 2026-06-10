Anziani in affitto: cosa succede quando la casa non è tua

In Italia la vecchiaia è molto diversa se si arriva alla pensione con una casa di proprietà o con un contratto d’affitto. Nel primo caso, il reddito può diminuire ma il costo dell’abitare resta relativamente stabile. Nel secondo, il reddito diventa fisso mentre il canone può aumentare, il contratto può non essere rinnovato, l’immobile può essere venduto.

È il punto concreto dietro il caso della coppia di 82enni di Firenze costretta a lasciare l’appartamento in cui viveva da mezzo secolo dopo una richiesta di aumento del canone da 800 a 1.400 euro al mese. Il fatto locale vale perché mostra una condizione più generale: che cosa accade quando una persona arriva alla vecchiaia senza possedere il luogo in cui vive?

Il fenomeno riguarda una minoranza, ma non una marginalità. Secondo Istat, nel 2023 in Italia quasi 6,9 milioni di famiglie erano composte solo da persone di almeno 65 anni: il 25,9% del totale. In circa 2,7 milioni di casi si trattava di famiglie unipersonali con almeno 75 anni. Tra le famiglie composte solo da anziani, l’83,6% viveva in una casa di proprietà. L’11,8%, invece, viveva in affitto.

È dentro quell’11,8% che si apre il problema. L’Italia ha potuto permettersi per decenni un welfare abitativo debole anche perché la casa di proprietà ha funzionato come protezione privata della vecchiaia. Ma chi non è proprietario resta esposto al mercato proprio nella fase della vita in cui ha meno possibilità di reagire.

Pensione fissa, affitto variabile

Il primo elemento è economico. La pensione non si adatta al mercato immobiliare. Un aumento del canone può quindi produrre uno squilibrio immediato: non perché l’anziano sia necessariamente povero in senso assoluto, ma perché ha pochi strumenti per aumentare il reddito o compensare la nuova spesa.

Questo distingue l’anziano in affitto da altri gruppi colpiti dal caro-casa. Uno studente può cercare una stanza diversa, un lavoratore può cambiare zona o città, una coppia può rinviare un progetto. Sono scelte spesso difficili, ma possibili. A 80 anni il margine di adattamento è molto più basso: cambiare casa può voler dire perdere servizi, relazioni, accessibilità, cure.

I dati sulla povertà aiutano a capire la fragilità del quadro. Nel 2025, secondo Istat, il rischio di povertà o esclusione sociale riguardava il 22,6% della popolazione italiana. Tra le persone sole ultrasessantaquattrenni saliva al 29,6%. Il dato non coincide automaticamente con la condizione degli anziani in affitto, ma indica che le persone anziane sole hanno già una vulnerabilità economica superiore alla media. Se a questa si aggiunge un canone di mercato, la casa diventa una variabile decisiva.

Il punto è che la fragilità abitativa non coincide sempre con l’emergenza sociale. Un anziano può avere una pensione, non essere moroso, non essere in carico ai servizi sociali e avere pagato regolarmente per anni. Ma può comunque non essere in grado di sostenere un aumento improvviso o di trovare un nuovo alloggio nello stesso quartiere. È una zona grigia: sopra le soglie dell’assistenza, sotto le soglie reali del mercato.

La minoranza fuori dal mattone

Il dato Istat va letto in due modi. Da un lato, l’83,6% di famiglie anziane proprietarie conferma la forza del modello italiano: la casa ha protetto una parte enorme della popolazione anziana. Dall’altro, proprio questa prevalenza rende meno visibile chi resta fuori dalla proprietà.

Se si guarda alla vecchiaia solo attraverso la media, l’anziano appare proprietario, stabile, radicato nella propria abitazione. Ma la media nasconde chi arriva alla pensione senza patrimonio immobiliare. In quel caso il costo della casa non è stato “risolto” durante la vita lavorativa: resta aperto anche dopo i 70 o gli 80 anni.

Questa minoranza è interessante anche per un’altra ragione. Le generazioni che arriveranno anziane nei prossimi decenni avranno avuto carriere più discontinue, maggiore mobilità, accesso più difficile alla proprietà, famiglie più piccole. Se oggi l’anziano in affitto è una quota minoritaria, domani potrebbe diventare una figura più frequente. Il caso di Firenze non racconta solo l’eccezione di oggi, ma una domanda di lungo periodo: che cosa succede se il modello “pensione più casa di proprietà” smette di valere per una parte crescente della popolazione?

Lo sfratto ha un numero, ma non un’età

Il secondo problema è statistico. Il Ministero dell’Interno pubblica ogni anno i dati sulle procedure di rilascio degli immobili a uso abitativo. Nel 2024 i provvedimenti di rilascio sono stati 40.158; le richieste di esecuzione 81mila; gli sfratti effettivamente eseguiti 21.337.

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Sono dati utili, ma insufficienti per capire la vecchiaia in affitto. Servirebbe sapere quanti provvedimenti riguardano nuclei con intestatari over 65 o over 75, quanti sono per morosità e quanti per fine locazione, quanti avvengono nei comuni ad alta tensione abitativa, quanti arrivano ai servizi sociali, quanti producono trasferimenti fuori comune o fuori quartiere.

Queste informazioni non sono disponibili in modo semplice e sistematico. Il risultato è che il fenomeno si vede quasi solo quando diventa caso di cronaca o quando arriva agli sportelli dei sindacati inquilini e dei servizi comunali. Ma se non si misura l’età degli sfrattati, non si può sapere se la pressione abitativa stia colpendo in modo crescente anche le fasce anziane.

La mancanza del dato è una notizia dentro la notizia: l’Italia misura l’invecchiamento, misura la casa, misura gli sfratti, ma misura male il punto in cui le tre cose si incontrano.

Cambiare casa da anziani può produrre costi sanitari

Il terzo blocco di evidenze riguarda la salute. In età avanzata la casa non è solo un bene economico. È una parte dell’autonomia quotidiana: piano dell’abitazione, ascensore, bagno, distanza da medico e farmacia, trasporti, vicini, negozi, relazioni di prossimità.

Uno studio del 2025 pubblicato su BMC Geriatrics sulla rilocazione degli anziani segnala che il trasferimento può produrre conseguenze negative come solitudine, ritiro sociale, dipendenza, confusione, ansia e depressione.

Altri studi internazionali collegano l’insicurezza abitativa degli anziani a peggiori condizioni di benessere. Una ricerca del 2025 su persone con almeno 60 anni a Porto ha analizzato condizioni dell’abitazione, sostenibilità dei costi e stabilità abitativa in rapporto a solitudine, qualità della vita, funzione cognitiva, percezione dell’invecchiamento in salute e sonno. Una ricerca del 2026 su housing distress e anziani ha trovato associazioni con maggiore disagio psicologico, peggior salute percepita e più solitudine.

Queste evidenze non dicono che ogni sfratto produce malattia. Dicono qualcosa di più preciso: in età avanzata la perdita della casa può trasformarsi da problema immobiliare a problema di salute pubblica. Se una persona, dopo un trasloco forzato, perde autonomia o peggiora sul piano psicologico, il costo non resta nel rapporto tra proprietario e inquilino. Può ricadere sui familiari, sull’assistenza domiciliare, sul medico di base, sui servizi sociali o sulle strutture residenziali.

Il mercato chiede mobilità proprio a chi ne ha meno

Il quarto elemento è territoriale. Il caro-affitti non produce gli stessi effetti su tutti. Nei comuni ad alta pressione abitativa, nelle città turistiche e universitarie, nei centri dove gli affitti brevi competono con le locazioni ordinarie, il mercato premia chi può muoversi rapidamente, pagare di più, accettare case più piccole, cambiare quartiere.

Gli anziani in affitto sono l’opposto di questo profilo. Hanno più bisogno di continuità e meno capacità di sostituzione. Un appartamento meno caro ma senza ascensore può essere inutilizzabile. Una casa più periferica può essere inadatta se allontana da cure e servizi. Un trasferimento fuori comune può interrompere l’assistenza di prossimità. La soluzione economicamente più razionale può essere socialmente e sanitariamente inefficiente.

È qui che il caso degli anziani in affitto diventa interessante per leggere la crisi abitativa. Non sono il gruppo più numeroso, ma concentrano quattro fattori: reddito fisso, affitto variabile, bassa mobilità e possibili costi sanitari del trasferimento.

La vecchiaia senza casa di proprietà è già un tema pubblico

Oggi la risposta alla domanda iniziale – che cosa succede quando si arriva alla vecchiaia senza possedere la casa in cui si vive – dipende troppo da variabili non coordinate: reddito, famiglia, comune, mercato, proprietario, disponibilità di alloggi, salute. È una risposta insufficiente per un Paese che sa già di diventare sempre più vecchio.

Il caso di Firenze è utile perché mette in fila numeri che di solito restano separati: una famiglia italiana su quattro è composta solo da anziani; quasi il 12% delle famiglie anziane vive in affitto; le persone sole over 64 hanno un rischio di povertà o esclusione sociale vicino al 30%; nel 2024 ci sono stati oltre 40mila provvedimenti di rilascio; la letteratura scientifica mostra che la rilocazione in età avanzata può avere effetti su autonomia, isolamento e salute mentale.

Messi insieme, questi dati dicono una cosa concreta: la casa di proprietà ha protetto la vecchiaia italiana. Chi non ce l’ha, invecchia con meno margini.

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