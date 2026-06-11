23.9 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuclear Expo 2026: Parizzi (consulente), ‘il decommissioning italiano può diventare modello europeo’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“Il settore è molto interessante, è in evoluzione, soprattutto se parliamo del decommissioning nucleare in Italia, che ha la possibilità di essere una linea guida per l’Europa”. Così Valeriano Parizzi, consulente indipendente, intervenendo al panel “decommissioning di impianti nucleari: dalle tecnologie di demolizione alle attività di sollevamento e trasporto eccezionale”, nell’ambito della II edizione del Nuclear Power Expo, la fiera e conferenza dedicata all’energia nucleare in corso a Piacenza Expo e organizzata da Mediapoint & Exhibitions fino all’11 giugno 2026. “L’Italia non è partita per prima sul decommissioning, abbiamo avuto alcune problematiche politiche che ne hanno rallentato lo sviluppo, ma oggi il paese è pronto a fare da scuola anche per i mercati inglese, francese e tedesco. Alcune aziende italiane già collaborano all’estero e il decommissioning nazionale può diventare un modello, soprattutto nel caso della centrale di Latina, unico impianto a grafite in Italia, una tecnologia molto diffusa in Inghilterra ma con uno stato di avanzamento lavori lì ancora inferiore rispetto al nostro”, ha aggiunto Parizzi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
23.9 ° C
25.8 °
23.1 °
49 %
3.6kmh
100 %
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (1892)Adnkronos (1797)ultimora (1121)demografica (666)Video Adnkronos (378)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati