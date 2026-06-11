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Energia: Koch (Heineken Italia), ‘Ichnusa prodotta con il sole, passo importante per la

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“È un passo importante nel percorso di crescita sostenibile della nostra azienda”. Così Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, commenta l’avvio del nuovo impianto fotovoltaico realizzato con Engie nel birrificio Ichnusa di Assemini. Il progetto consentirà di coprire il 100% del fabbisogno elettrico diurno dello stabilimento grazie a energia pulita prodotta localmente e rappresenta uno dei principali investimenti del gruppo nel campo della transizione energetica.

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