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Hydrogen Expo 2026: Deregibus (Economy Solutions), ‘l’idrogeno cresce, servono soluzioni per la

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“Per noi questa manifestazione è sempre stata il punto di riferimento sull’idrogeno, poi siamo specialisti della mobilità e quindi questo è il punto italiano di riferimento per l’idrogeno”. A dirlo Giovanni Deregibus, amministratore di Economy Solutions, intervenendo alla Hydrogen Expo 2026, la manifestazione dedicata alla filiera dell’idrogeno in corso a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026, organizzata da Mediapoint & Exhibitions. “Il settore è un po’ a rilento rispetto alle prospettive di qualche anno fa, però comunque piano piano sta crescendo. Si stanno aprendo infrastrutture, stazioni e noi siamo qui per aiutare questo sviluppo con delle soluzioni transitorie per l’utilizzo nel settore automotive”.

© Riproduzione riservata

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